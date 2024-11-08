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В выходные дни в Воронежской области будет до 9 градусов тепла

Грядущие выходные будут спокойными и без природных катаклизмов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 73% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Freepik

После пятничных дождей в субботу и воскресенье осадков не обещают. По ночам будут небольшие заморозки. Погоду области 8—10 ноября определит гребень антициклона. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Сегодня в пятницу, 8 ноября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Днем повсеместно небольшие дожди. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Температура днем 4−9° тепла.

В Воронеже днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Температура днем 6−8° тепла.

В субботу, 9 ноября, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6−11 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4−9° тепла.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 2−4° тепла, днем 6−8°.

В воскресенье, 10 ноября, по области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3−8° тепла.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 6−8° тепла.

Самый теплый день 8 ноября наблюдался в 2019 году, тогда зафиксировали 14,8° выше ноля. Минимальная температура воздуха 8 ноября была в 2011 году, термометр показал 13,7° мороза.