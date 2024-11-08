Синоптики предупредили южноуральцев о потеплении до +4 градусов

Осенью особенно часто накатывает депрессия. Да и в целом в жизни каждого южноуральца возникают сложные ситуации, заставляющие нервничать, переживать, испытывать душевную боль и сильный стресс. В такие моменты важно не закрываться в себе, а обращаться за поддержкой к специалисту, который научит справляться с тревогой, а также поможет разобраться в своих чувствах и найти пути решения проблем. Почему не стоит откладывать визит к психологу, узнала корреспондент «Пчелы».