В Омске за сутки на штрафстоянку отправили почти три десятка машин

265 нарушений правил дорожного движения зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Омской области в ходе рейда «Трезвость». 22 водителями управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. Ещё 22 — без водительского удостоверения. В результате профилактического мероприятия 25 автомобилей омичей помещены на штрафстоянку.
Напомним, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или за отказ проходить медосвидетельствования на выявление или опровержение этого факта водителя могут лишить права управлять машинами на срок от 1,5 до 2 лет и наложить штраф в размере 30 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения предусматривает уголовное наказание.
Ранее мы писали о громком деле бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. В январе 2022 года он стал участником аварии, в которой погибли три человека. Сам подсудимый долгое время находился в коме. По версии следствия, экс-полицейский сел за руль в нетрезвом состоянии. 5 ноября 2024 года суд назначил ему 10 лет колонии общего режима.