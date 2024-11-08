В Омске за сутки на штрафстоянку отправили почти три десятка машин

Ранее мы писали о громком деле бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. В январе 2022 года он стал участником аварии, в которой погибли три человека. Сам подсудимый долгое время находился в коме. По версии следствия, экс-полицейский сел за руль в нетрезвом состоянии. 5 ноября 2024 года суд назначил ему 10 лет колонии общего режима.