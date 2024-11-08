Похолодает до −8°: на выходных в Башкирии прогнозируют снегопады с дождями

В воскресенье, 10 ноября, снова дождь и мокрый снег, а на дорогах снежные накаты и гололедица. Будет западный, северо-западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем будут на уровне −3,+2°.