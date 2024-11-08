Похолодает до −8°: на выходных в Башкирии прогнозируют снегопады с дождями

На выходных в Башкирии ожидаются осадки и холода. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 9 ноября, днем будет мокрый снег с дождем, местами — умеренный. В некоторых районах образуется гололед, а на дорогах — снежные накаты и гололедица. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха грядущей ночью составит −3,-8°, днем потеплеет −3,+2°.
В воскресенье, 10 ноября, снова дождь и мокрый снег, а на дорогах снежные накаты и гололедица. Будет западный, северо-западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем будут на уровне −3,+2°.
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