Губернатор Пермского края поручил проверить электроснабжение в Березниках

После аварийной ситуации в Березниковском округе Министерство ЖКХ Пермского края обратится в надзорные органы для проведения объективной оценки качества содержания и эксплуатации сетей, а также охранной зоны линий электропередач. Соответствующее поручение ведомству дал губернатор Дмитрий Махонин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Напомним, вечером 2 ноября в Березниках из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Это привело к остановке работы водозабора «Извер» и частичному отключению насосов на водозаборе «Усолка». В результате без воды и без света остались многоквартирные дома и социальные объекты. Только спустя несколько дней энергетикам удалось восстановить работу водозаборов.
Сейчас работы по расчистке трассы будут продолжаться. Над устранением аварийной ситуации круглосуточно работают бригады энергетиков. Все бригады укомплектованы оборудованием и спецтехникой. Ранее они устранили еще несколько разрывов и убирали поваленные деревья. Параллельно идут работы по расчистке охранных зон ЛЭП. Обследование территории продолжится с помощью беспилотника.