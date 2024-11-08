Губернатор Пермского края поручил проверить электроснабжение в Березниках

Напомним, вечером 2 ноября в Березниках из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Это привело к остановке работы водозабора «Извер» и частичному отключению насосов на водозаборе «Усолка». В результате без воды и без света остались многоквартирные дома и социальные объекты. Только спустя несколько дней энергетикам удалось восстановить работу водозаборов.