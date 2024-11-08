Пермский «Молот» одержал волевую победу в Норильске

«Играли с сильной командой, готовились, знали, что команда на ходу. Нам удалось забить в большинстве, в меньшинстве сыграли хорошо. Так что это командная победа, ребята сегодня просто красавцы — под шайбы ложились, работали», — сообщил главный тренер «Молота» Евгений Попихин.