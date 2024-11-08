Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский «Молот» одержал волевую победу в Норильске

Игра состоялась 7 ноября.

Источник: БЕЛТА

Победа была одержана пермским хоккейным клубом «Молот» в Норильске, пишет «Новый Компаньон».

Игра состоялась 7 ноября. Пермские хоккеисты сразились в гостях с командой «Норильск» в рамках чемпионата ВХЛ. Игра закончилась со счётом 5:3. Эту победу в клубе назвали волевой.

«Играли с сильной командой, готовились, знали, что команда на ходу. Нам удалось забить в большинстве, в меньшинстве сыграли хорошо. Так что это командная победа, ребята сегодня просто красавцы — под шайбы ложились, работали», — сообщил главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

Во время матча отличились хоккеисты Пластинин, Ерохин, Зайцев и Голубев — он забросил последние две шайбы.

Следующая игра пройдёт 10 ноября в Красноярске. Пермский «Молот» сразится с командой «Сокол».

Напомним, предыдущий матч, состоявшийся 3 ноября, был домашним и закончился для пермских спортсменов поражением. Они не смогли одержать победу над «Челнами» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Счет был 3:4.

здоровье