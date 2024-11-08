В Московском зоопарке установят памятник погибшему белому медведю Диксону

В Московском зоопарке планируют установить памятник белому медведю Диксону. Это краснокнижное животное было спасено в сентябре 2022 года на севере Красноярского края, близ поселка Диксон — отсюда и его имя. Он был тяжело ранен, с перебитой спиной и парализованными лапами.
Решено было перевезти его прямо в столицу, где им занялись опытные доктора, даже разработали программу для реабилитации. Диксон прожил год, даже подавал надежды на выздоровление. Стал настоящей звездой соцсетей. Однако, к сожалению, в конце сентября 2023 года скончался.
Пару месяцев назад директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала о планах на установление памятника, пишет «Проспект Мира». В настоящее время макет монумента уже готов и прошел нужное согласование. Идут переговоры о создании самого памятника: из какого материала он будет сделан, в какую величину, где будет установлен.