В Московском зоопарке установят памятник погибшему белому медведю Диксону

Решено было перевезти его прямо в столицу, где им занялись опытные доктора, даже разработали программу для реабилитации. Диксон прожил год, даже подавал надежды на выздоровление. Стал настоящей звездой соцсетей. Однако, к сожалению, в конце сентября 2023 года скончался.