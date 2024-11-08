Михаил Котюков встретился с Миррой и Эрикой Андреевыми

Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня Эрика и Мирра входят в число сильнейших теннисисток мира», — отметил губернатор.
Он также рассказал, что гордится, что Красноярск богат выдающимися спортсменами. Ведь именно здесь родились Мирра и Эрика.
«Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, спортсменки периодически приезжают к бабушке. И всегда остаются “послами” Красноярска, рассказывая о нем в разных странах мира», — выделил Котюков.
Ранее рассказывали, что звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы приехали в Красноярск. Они опубликовали красивые фото.