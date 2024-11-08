Омич обеспокоился вырубкой старых сосен в лесу у Дачного

По мнению автора, могут спилить в том числе реликтовые сосны, которым около 160 лет.
«В лесу около поселка Дачный есть десяток реликтовых сосен (может, больше, я точно не знаю). Одно из них, аварийное, было несколько лет назад спилено, а по кольцам получается, их возраст около 160 лет. Эти деревья — ровесники времен отмены “крепостного права”, а вокруг лес намного моложе. Деревья могут спилить. Недавно заметили, что на этом квадрате много помеченных топором деревьев, в том числе и эти сосны. Думаю, они вполне заслуживают статуса памятника природы местного значения», — пишет Михаил Баньковский.
При этом автор отмечает: в региональном Минприроды ответили, что все законно, деревья можно рубить.
Кроме того, в комментариях Михаил Баньковский уточнил, что рубка «проходная» — деревья прореживают, а не вырубают полностью.
Добавим, ранее стало известно о рубке сосен в районе детских оздоровительных лагерей под Омском. Как оказалось, такая необходимость возникла из-за крупного лесного пожара, уничтожившего часть деревьев.