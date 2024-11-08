Мэру Называевска не удалось оспорить приговор за масштабный пожар в Омской области

Судом первой инстанции установлено, что глава муниципального образования, зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении.
Второй виновный не обеспечил надежности работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременной уборки сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии, передает ведомство.
В результате 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции Называевска произошло короткое замыкание, после чего возник масштабный, по мнению автора, пожар, уничтоживший 97 домов.
Сторона защиты подала кассационные жалобы с просьбой отменить приговор и оправдать осужденных, а также прекратить производство по делу.
Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, как сообщается, решение суда первой инстанции признала законным и обоснованным, доводы стороны защиты отклонила.
Напомним, что Лупинос и Шаламов должны были выплатить 80 и 60 тысяч рублей штрафа соответственно, однако судебная коллегия по уголовным делам постановила освободить фигурантов от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.