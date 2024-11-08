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Мэру Называевска не удалось оспорить приговор за масштабный пожар в Омской области

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 8 ноября 2024 года, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Ранее они были признаны виновными по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Источник: AP 2024

Судом первой инстанции установлено, что глава муниципального образования, зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении.

Второй виновный не обеспечил надежности работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременной уборки сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии, передает ведомство.

В результате 6 мая 2022 года на трансформаторной подстанции Называевска произошло короткое замыкание, после чего возник масштабный, по мнению автора, пожар, уничтоживший 97 домов.

Сторона защиты подала кассационные жалобы с просьбой отменить приговор и оправдать осужденных, а также прекратить производство по делу.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, как сообщается, решение суда первой инстанции признала законным и обоснованным, доводы стороны защиты отклонила.

Напомним, что Лупинос и Шаламов должны были выплатить 80 и 60 тысяч рублей штрафа соответственно, однако судебная коллегия по уголовным делам постановила освободить фигурантов от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.