Мэру Называевска не удалось оспорить приговор за масштабный пожар в Омской области

Судом первой инстанции установлено, что глава муниципального образования, зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом он утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении.