Схему движения транспорта изменят по улице Ушаковской в Иркутске

В Иркутске по улице Ушаковской изменится схема движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новый порядок проезда начнет действовать с 13 ноября на определенном участке.
— Будет изменена схема движения транспорта по улице Ушаковской на участке от Баррикад до Сарафановской, — пояснили в администрации.
На участке восстановят двустороннее движение. А все потому, что на отрезке закончили проводить работы по восстановлению канализационных сетей и строительного теплового луча. Также изменятся дорожные знаки. Автомобилистам советуют быть внимательнее при проезде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске на пешеходном переходе возле двух школ появились светофоры. Теперь, чтобы перейти дорогу, необходимо нажать специальную кнопку, и загорится зеленый сигнал.