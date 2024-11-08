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Схему движения транспорта изменят по улице Ушаковской в Иркутске

Новый порядок проезда начнет действовать с 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Ушаковской изменится схема движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новый порядок проезда начнет действовать с 13 ноября на определенном участке.

— Будет изменена схема движения транспорта по улице Ушаковской на участке от Баррикад до Сарафановской, — пояснили в администрации.

На участке восстановят двустороннее движение. А все потому, что на отрезке закончили проводить работы по восстановлению канализационных сетей и строительного теплового луча. Также изменятся дорожные знаки. Автомобилистам советуют быть внимательнее при проезде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске на пешеходном переходе возле двух школ появились светофоры. Теперь, чтобы перейти дорогу, необходимо нажать специальную кнопку, и загорится зеленый сигнал.