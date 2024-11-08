«Со старшеклассниками я “на одной волне”: самого классного учителя выбрали в Иркутской области

Вот и подошел к концу областной конкурс «Классный учитель — 2024». В течение двух месяцев друзья, коллеги, знакомые и ученики голосовали за своих любимых педагогов. Борьба за лидерство была нешуточная, ведь участвовало 53 преподавателя из разных уголков региона: Иркутский, Братский, Усть-Кутский районы, города Саянск, Ангарск, Зима и Нижнеудинск. До последнего дня голосования сохранялась интрига: «Кто же станет победителем?» И вот мы готовы познакомить вас с участниками!