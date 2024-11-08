«Со старшеклассниками я “на одной волне”: самого классного учителя выбрали в Иркутской области

Вот и подошел к концу областной конкурс «Классный учитель — 2024». В течение двух месяцев друзья, коллеги, знакомые и ученики голосовали за своих любимых педагогов. Борьба за лидерство была нешуточная, ведь участвовало 53 преподавателя из разных уголков региона: Иркутский, Братский, Усть-Кутский районы, города Саянск, Ангарск, Зима и Нижнеудинск. До последнего дня голосования сохранялась интрига: «Кто же станет победителем?» И вот мы готовы познакомить вас с участниками!
По результатам народного голосования большее количество «сердец» набрала учитель русского языка и литературы школы № 10 города Нижнеудинск Оксана Иванова. За педагога проголосовали 18972 раз.
— Преподаю я в средней и старшей школе, ещё веду десятый класс. На моем опыте он не первый, один раз пришлось брать руководство сразу над тремя выпускными классами, — рассказывает Оксана Иванова. — За меня голосовали по всей стране! Даже на Кузбассе.
Второе место с небольшим отрывом взяла учитель начальных классов школы № 4 из Усть-Кута. За Ксению Алексееву отдали «сердце» 17455 раз.
— Мне нравится работать учителем начальных классов. Конечно, привыкаешь к детям. У одного выпуска я была руководителем до девятого класса! Они стали мне как родные. Некоторых даже в армию провожать ходила, — делится Ксения. — Всегда стараюсь быть активной и мотивирую детей участвовать.
Самым молодым финалистом стала учитель начальных классов школы поселка Новонукутский Русалина Мухамедеева. За девушку проголосовали 16325 раз, обеспечив ей третье место. Как она сама отмечает, к конкурсу был подключен весь район!
— Со старшеклассниками я «на одной волне», но с ребятами в начальной школе мне больше нравится работать. Они всегда могут удивить! Маленькие дети дарят новые эмоции. Также веду кружок по вокалу, теперь выезжаем с ребятами на разные соревнования, — рассказывает о работе Русалина.
Победителя и призеров, собравшихся в Иркутской областной государственной библиотеке имени Молчанова-Сибирского, поздравили лично заместитель министра образования Иркутской области Дмитрий Кокоуров и директор Иркутского филиала АО «ИД “Комсомольская правда”, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.
— Конкурс хоть и неформальный, но имеет большое значение для министерства образования и для всей региональной системы в целом. Хочется учителям пожелать, конечно, поменьше бюрократической нагрузки, чтобы было больше времени на общение с детьми. Мы со своей стороны делаем для этого всё, — отметил замминистра Дмитрий Кокоуров.
— Ученики, они всегда разные: могут лениться, могут быть гениальными. Поэтому мы прекрасно понимаем всю сложность и важность вашей работы, — сказал Станислав Гольдфарб.
Также победителям вручили подарки от кондитерской «Стефания». Всем остальным диплом участника мы пришлем в электронном виде. Напоминаем, что конкурс «Классный учитель» — традиционный, ежегодный. Поэтому, если в этом году не удалось завоевать победу, не расстраивайтесь — попытайте удачу и в будущем!