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Экологическая тропа свяжет жилые кварталы ТиНАО и Говоровский лес

Зеленый фонд столицы — это не только заповедники, но и территории рядом с домами, скверы и парки. Объединяя такие пространства в одну экосистему, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы начал создание сети экологических троп в ТиНАО. Они образуют непрерывный маршрут, который свяжет природные территории с жилыми кварталами и объектами инфраструктуры.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Экологические тропы становятся все более популярными среди горожан. Это места для отдыха на свежем воздухе и площадки для познавательных прогулок, где каждый может узнать о местной флоре и фауне, а также о том, как следует заботиться о птицах и редких растениях, нуждающихся в защите. Такие маршруты особенно ценны для школьников и педагогов, ведь они позволяют сочетать теорию и практику. Новые экотропы -— это важные объекты для экологического просвещения москвичей», — отметила Елена Чижова, руководитель эколого-просветительского центра «Красная сосна» национального парка «Лосиный Остров».

Новый пешеходный маршрут протяженностью 25 километров пройдет между станциями метро «Говорово» и «Румянцево», связав жилые кварталы и Говоровский лес. Он объединит существующие просеки и естественные тропы.

Говоровский лес — привлекательное место для прогулок, занятий спортом и семейного досуга. Создание организованной экотропы обеспечит жителям удобный доступ на зеленые территории.

В октябре столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с префектурой ТиНАО и неравнодушными жителями провел субботник в Говоровском лесу. Под руководством сотрудников ведомства москвичи расчистили заросшие пространства, выкосили траву вдоль тропы, убрали мусор, обрезали мешающие ветки, положили бревна через ручей и установили столбики с навигацией.

Полученный на юге столицы опыт планируется масштабировать. Маршрут через Говоровский лес станет одним из первых в проекте «Природные дороги Москвы». В его рамках создадут единую сеть пешеходных дорог в ТиНАО. Экотропы можно будет использовать для прогулок выходного дня, отдыха, туризма, занятий спортом.

экология