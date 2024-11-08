Экологическая тропа свяжет жилые кварталы ТиНАО и Говоровский лес

«Экологические тропы становятся все более популярными среди горожан. Это места для отдыха на свежем воздухе и площадки для познавательных прогулок, где каждый может узнать о местной флоре и фауне, а также о том, как следует заботиться о птицах и редких растениях, нуждающихся в защите. Такие маршруты особенно ценны для школьников и педагогов, ведь они позволяют сочетать теорию и практику. Новые экотропы -— это важные объекты для экологического просвещения москвичей», — отметила Елена Чижова, руководитель эколого-просветительского центра «Красная сосна» национального парка «Лосиный Остров».