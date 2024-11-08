Экологическая тропа свяжет жилые кварталы ТиНАО и Говоровский лес

«Экологические тропы становятся все более популярными среди горожан. Это места для отдыха на свежем воздухе и площадки для познавательных прогулок, где каждый может узнать о местной флоре и фауне, а также о том, как следует заботиться о птицах и редких растениях, нуждающихся в защите. Такие маршруты особенно ценны для школьников и педагогов, ведь они позволяют сочетать теорию и практику. Новые экотропы -— это важные объекты для экологического просвещения москвичей», — отметила Елена Чижова, руководитель эколого-просветительского центра «Красная сосна» национального парка «Лосиный Остров».
Новый пешеходный маршрут протяженностью 25 километров пройдет между станциями метро «Говорово» и «Румянцево», связав жилые кварталы и Говоровский лес. Он объединит существующие просеки и естественные тропы.
Говоровский лес — привлекательное место для прогулок, занятий спортом и семейного досуга. Создание организованной экотропы обеспечит жителям удобный доступ на зеленые территории.
В октябре столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с префектурой ТиНАО и неравнодушными жителями провел субботник в Говоровском лесу. Под руководством сотрудников ведомства москвичи расчистили заросшие пространства, выкосили траву вдоль тропы, убрали мусор, обрезали мешающие ветки, положили бревна через ручей и установили столбики с навигацией.
Полученный на юге столицы опыт планируется масштабировать. Маршрут через Говоровский лес станет одним из первых в проекте «Природные дороги Москвы». В его рамках создадут единую сеть пешеходных дорог в ТиНАО. Экотропы можно будет использовать для прогулок выходного дня, отдыха, туризма, занятий спортом.