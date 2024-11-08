67 фотоловушек «от нарушителей» установят в лесах Приангарья

В 2023 году в лесничествах Иркутской области установлена 61 фотоловушка. С их помощью чаще всего фиксировались несанкционированные свалки и незаконные рубки. В 2024 году с помощью фотоловушек установили личности черных лесорубов, которые нанесли ущерб лесному фонду в размере 683 тысячи рублей.