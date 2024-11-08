67 фотоловушек «от нарушителей» установят в лесах Приангарья

Министерство лесного хозяйства закупило 67 фотоловушек, которые после установки в лесах на территории региона будут фиксировать нарушения, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Сейчас их (фотоловушки — прим. ред.) передают во все лесничества, подведомственные министерству. Фотоловушки закуплены в рамках областной госпрограммы “Охрана окружающей среды”, из которой на эти цели выделено больше 1,7 миллиона рублей», — рассказали чиновники.
Теперь, уверены в Минлесе, будет проще находить правонарушителей: с помощью специальных датчиков ловушки «фиксируют любые движения в зоне охвата, затем направляют видеозапись на телефон ответственного сотрудника лесничества».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В 2023 году в лесничествах Иркутской области установлена 61 фотоловушка. С их помощью чаще всего фиксировались несанкционированные свалки и незаконные рубки. В 2024 году с помощью фотоловушек установили личности черных лесорубов, которые нанесли ущерб лесному фонду в размере 683 тысячи рублей.