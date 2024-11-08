В свердловском родкоме призвали запретить доступ квадроберов в школы

«Если ты квадробер, веди себя честно. Нас спрашивали недавно: “Вот какое безобразие, не пустили детей-квадроберов в школу”. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе, их нужно соблюдать», — рассказала Золотницкая в эфире ОТВ. Она призвала детей заниматься квадробингом дома.
Как писал ЕАН, психолог Антон Кузнецов выступил против запретов в отношении квадроберов. По словам специалиста, прежде всего стоит вспомнить, что все дети очень любят играть и примерять на себя различные роли вне зависимости от возраста. Антон Кузнецов советует взрослым не реагировать на это явление остро, потому что чем выше градус реакции, тем больше подростку захочется эпатировать окружающих. Однако в целом вреда психическому здоровью новое увлечение принести не может.