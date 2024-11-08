В свердловском родкоме призвали запретить доступ квадроберов в школы

Как писал ЕАН, психолог Антон Кузнецов выступил против запретов в отношении квадроберов. По словам специалиста, прежде всего стоит вспомнить, что все дети очень любят играть и примерять на себя различные роли вне зависимости от возраста. Антон Кузнецов советует взрослым не реагировать на это явление остро, потому что чем выше градус реакции, тем больше подростку захочется эпатировать окружающих. Однако в целом вреда психическому здоровью новое увлечение принести не может.