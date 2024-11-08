Разработанный в новосибирском вузе спутник «Норби-3» вывели на орбиту

«Основная миссия “Норби-3” — мониторинг радиационной обстановки на орбите в интересах Росгидромета. Кроме того, на аппарате будут отрабатываться и проходить испытания спутниковые подсистемы и алгоритмы полетных циклограмм для наших задач в рамках федерального проекта “Сфера”. Мы успешно установили связь с “Норби-3” и приступаем к запланированным работам», — приводит пресс-служба слова Виталия Прокопьева, заведующего Отделом аэрокосмических исследований НГУ.