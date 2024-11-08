Разработанный в новосибирском вузе спутник «Норби-3» вывели на орбиту

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Разработанный в Новосибирском государственном университете (НГУ) спутник «Норби-3» для мониторинга радиационной обстановки выведен на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Основная миссия “Норби-3” — мониторинг радиационной обстановки на орбите в интересах Росгидромета. Кроме того, на аппарате будут отрабатываться и проходить испытания спутниковые подсистемы и алгоритмы полетных циклограмм для наших задач в рамках федерального проекта “Сфера”. Мы успешно установили связь с “Норби-3” и приступаем к запланированным работам», — приводит пресс-служба слова Виталия Прокопьева, заведующего Отделом аэрокосмических исследований НГУ.
В разработке спутника и подготовке его к запуску принимали непосредственное участие студенты магистерской программы «Космическое и специальное приборостроение» Передовой инженерной школы НГУ (ПИШ НГУ).
«Космическое направление — одно из приоритетных направлений нашей Передовой инженерной школы. Мы уделяем ему большое внимание. В этом году мы отремонтировали и оснастили современный центр по проектированию, мелкосерийной сборке и наземной отработке МКА, увеличили парк испытательного оборудования. Это позволило существенно расширить возможности НГУ в области разработки аппаратуры космического назначения. Это позволяет ребятам получить колоссальный опыт и наработать уникальные компетенции», — прокомментировал Сергей Головин, директор ПИШ НГУ.