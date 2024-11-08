В Самаре в выходные пройдет дождь со снегом

В пятницу, 8 числа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…2°C.
В субботу, 9 ноября, в регионе будет облачно. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью −4…1°C, днем 1…6°C.
10 ноября в Самарской области ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы −1…4°C, днем 1…6°C.
В начале рабочей недели, 11 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью −4…1°C, днем −2…3°C, местами гололедица.