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В Самаре в выходные пройдет дождь со снегом

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самаре и области в ближайшие дни, с 8 по 11 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 73% 760 мм рт. ст. +18°

В пятницу, 8 числа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…2°C.

В субботу, 9 ноября, в регионе будет облачно. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью −4…1°C, днем 1…6°C.

10 ноября в Самарской области ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы −1…4°C, днем 1…6°C.

В начале рабочей недели, 11 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью −4…1°C, днем −2…3°C, местами гололедица.