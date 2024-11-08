В «Швабе» модернизируют авиационный комплекс дистанционного зондирования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизируют авиационный комплекс дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для получения 3D-изображения поверхности планеты, что поможет оперативнее обнаруживать места чрезвычайных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
«На предприятии холдинга “Швабе” госкорпорации “Ростех” модернизируют авиационный комплекс дистанционного зондирования Земли. Обновление прототипа изделия позволит в режиме реального времени получать трехмерные изображения подстилающей поверхности Земли. Эти сведения помогут быстрее обнаруживать места чрезвычайных происшествий, искать людей, корабли, самолеты и получать другую информацию. Работы в рамках исследования проводятся с применением прототипа комплекса ДЗЗ. Изначально устройство могло передавать информацию, полученную только в инфракрасном диапазоне спектра», — сообщили там.
Как пояснили в «Швабе», специалисты оснастили прототип телевизионными каналами и разработали программное обеспечение для обработки результатов съемки — такая модернизация позволит получать объемные 3D-изображения поверхности Земли. Комплекс может быть размещен под летательным аппаратом или монтироваться на его борту.
«Применение новых наработок, в том числе инновационных программных решений, позволит сделать обнаружение торфяных пожаров, оперативный поиск людей, терпящих бедствие кораблей и других объектов намного эффективнее и проще. Также с помощью комплекса можно вести учет лесных хозяйств, находить несанкционированные вырубки леса, проводить диагностику состояния нефте- и газопроводов, тепловых сетей и многое другое», — привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Виллена Балоева.