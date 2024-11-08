В «Швабе» модернизируют авиационный комплекс дистанционного зондирования

«Применение новых наработок, в том числе инновационных программных решений, позволит сделать обнаружение торфяных пожаров, оперативный поиск людей, терпящих бедствие кораблей и других объектов намного эффективнее и проще. Также с помощью комплекса можно вести учет лесных хозяйств, находить несанкционированные вырубки леса, проводить диагностику состояния нефте- и газопроводов, тепловых сетей и многое другое», — привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Виллена Балоева.