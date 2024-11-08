Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять населённых пунктов исчезнут с карты Хабаровского края

Проживающих в этих посёлках и сёлах нет.

Источник: Freepik

В Законодательной Думе Хабаровского края на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рассмотрели законопроект об упразднении пяти населенных пунктов, сообщает ИА AmurMedia.

Первый заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Владимир Зубков отметил, что инициатива уточнения административно-территориального устройства поселений поступила от органов местного самоуправления Ванинского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.

Как сообщает пресс-служба Законодательной думы, среди данных населенных пунктов: село Уська-Русская Ванинского района, поселок при станции Таракелок в Верхнебуреинском районе, метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар в Тугуро-Чумиканском районе. Основная причина — отсутствие там проживающих граждан.

Комитет предложение поддержал. Соответствующий законопроект рассмотрят 27 ноября на заседании Думы.

закон