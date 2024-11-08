Пять населённых пунктов исчезнут с карты Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба Законодательной думы, среди данных населенных пунктов: село Уська-Русская Ванинского района, поселок при станции Таракелок в Верхнебуреинском районе, метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар в Тугуро-Чумиканском районе. Основная причина — отсутствие там проживающих граждан.