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Искали 42 дня: поиски жителя Башкирии завершились трагедией

В Башкирии пропавшего полтора месяца назад мужчину обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал 26 сентября. Он вышел из дома в селе Тюрюшево Буздякского района и не возвращался обратно. К сожалению, вчера вечером волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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