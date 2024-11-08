Объём воды в Балхаше увеличился на 13,5 млрд кубометров

Средний уровень воды в Балхаше в результате достиг 341,60 метров по Балтийской системе. Более 70% воды в озере обеспечивается трансграничной рекой Или, и в этом году на гидропосту Добын на границе с Китаем был зафиксирован водный сток в 384 кубометра в секунду, что на 17% выше прошлогодних показателей.