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Объём воды в Балхаше увеличился на 13,5 млрд кубометров

Основной объем воды в озеро поступает через трансграничные реки, что помогает поддерживать необходимый уровень.

С начала года через реку Или из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш поступило 13,5 миллиарда кубометров воды, сообщает El.kz.

Средний уровень воды в Балхаше в результате достиг 341,60 метров по Балтийской системе. Более 70% воды в озере обеспечивается трансграничной рекой Или, и в этом году на гидропосту Добын на границе с Китаем был зафиксирован водный сток в 384 кубометра в секунду, что на 17% выше прошлогодних показателей.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сейчас работает над проектом межправительственного соглашения с Китаем о распределении трансграничных рек. Цель соглашения — гарантировать стабильное поступление воды, необходимое для поддержания озера Балхаш на оптимальном уровне.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, за текущий год Казахстан провёл 28 встреч по вопросам трансграничных рек с Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Результатом переговоров стало накопление более 18 миллиардов кубометров воды в Капшагайском водохранилище, что впервые за последние десять лет позволило полностью его наполнить.