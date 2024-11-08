Объём воды в Балхаше увеличился на 13,5 млрд кубометров

С начала года через реку Или из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш поступило 13,5 миллиарда кубометров воды, сообщает El.kz.
Средний уровень воды в Балхаше в результате достиг 341,60 метров по Балтийской системе. Более 70% воды в озере обеспечивается трансграничной рекой Или, и в этом году на гидропосту Добын на границе с Китаем был зафиксирован водный сток в 384 кубометра в секунду, что на 17% выше прошлогодних показателей.
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сейчас работает над проектом межправительственного соглашения с Китаем о распределении трансграничных рек. Цель соглашения — гарантировать стабильное поступление воды, необходимое для поддержания озера Балхаш на оптимальном уровне.
По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, за текущий год Казахстан провёл 28 встреч по вопросам трансграничных рек с Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Результатом переговоров стало накопление более 18 миллиардов кубометров воды в Капшагайском водохранилище, что впервые за последние десять лет позволило полностью его наполнить.