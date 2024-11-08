Рособрнадзор защитил учителей Екатеринбурга от посещения семей учеников

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратила внимание на информацию, распространившуюся в СМИ, согласно которой классных руководителей некоторых школ Екатеринбурга обязали посещать семьи учеников. Предполагается, что по результатам визитов педагоги должны заполнять анкеты об условиях жизни семей. Рособрнадзор направил в правительство Свердловской области запрос о фактах возложения таких обязанностей на школьных учителей.