Рособрнадзор защитил учителей Екатеринбурга от посещения семей учеников

Рособрнадзор вступился за школьных учителей Екатеринбурга, которых обязали посещать семьи учеников и заполнять анкеты об условиях проживания детей. Подобная практика, сообщает пресс-служба ведомства, не предусмотрена Федеральным законом «Об образовании в РФ».
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратила внимание на информацию, распространившуюся в СМИ, согласно которой классных руководителей некоторых школ Екатеринбурга обязали посещать семьи учеников. Предполагается, что по результатам визитов педагоги должны заполнять анкеты об условиях жизни семей. Рособрнадзор направил в правительство Свердловской области запрос о фактах возложения таких обязанностей на школьных учителей.
— После получения запроса Рособрнадзора Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отозвало письмо «О посещении семей обучающихся» и проинформировало об этом руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, — сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим департамент образования городской администрации инициировал проверку. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц. Рособрнадзор собирает сообщения от педагогов, чьи права были нарушены, — действует горячая линия ведомства по бюрократической нагрузке.
— Учитель должен быть избавлен от заполнения большого количества бумаг, которое не оставляет ему времени для непосредственной работы с учениками и подготовки уроков, — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. — С каждым таким случаем мы будем разбираться индивидуально.