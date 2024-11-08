В Краснодаре жители почти 50 улиц останутся без света 8 ноября

В период с 12:00 до 15:30 ресурс не будет подаваться по следующим адресам: Беговая, 11; Лесопарковая, 11; Ростовское шоссе, 54, 56; Российская, 794. С 13:00 до 15:30 света не будет на улице Колхозной, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77, 77/1.



Также электричество отключат с 9:00 до 15:00 по адресам: 4 линия нефтяников, 5; Строителей, 5, 7, 17; Свободы, 6, 10; Звездная, 14; Звездный пер., 6/1; Красных партизан, 16/1, 271; Урицкого, 271.



С 09:00 до 15:30 обесточат улицы: Первомайская, 47; Шевченко, 131, 131/а; Димитрова, 144, 146; Деповская, 85; Ковтюха, 169, 204; Северная, 393, 397, 403/1, 470, 472; Новокузнечная, 88, 114, 127; Садовая, 108; Коммунаров, 278/4; Гаврилова, 96/1, 282/1.



А с 9:00 до 17:00 света не будет: Ангарский пр., 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; Алмазный пер., 3, 5; Шаляпина 2 пер., 3, 4; Шаляпина пер., 2; Агрохимическая, 82, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 121, 123, 128, 138/2; Ангарская, ½, ⅓, ¼, 21/1, 2/а; Шолохова, 1; Суздальская, 8, 10, 15, 18; Московская, 130; Шаляпина, 4, 6, 32/1, 33/1, 33; Дунаевского, 13; Жигулевская, 15, 17; Адлерская, 2; Алмазная, 2; Есенина, 80, 100, 102, 104, 121; Рахманинова, 16; Чайковского, 21, 23/3; Прокофьева, 15, 17; Московская, 108, 142, 144; Российская, 103/4, 131/2, 131/а, 133/7, 255, 351, 362, 357; Солнечная, 57/2; Микешина, 40, 53; Аксайская, 35; Красюка, 7; Павлова, 27; Черноморский 1 пр., 12.