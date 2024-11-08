В Омске кассационный суд оставил в силе приговор Лупиносу и Шаламову за халатность

Ранее суд установил вину двух высокопоставленных должностных лиц Называевска за халатность, которая привела с уничтожению 97 домов в Называевске. Виновными признаны мэр г. Называевска и бывший начальник местного отделения ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго». Ранее они были признаны виновными в халатности.
Судом первой инстанции установлено, что глава муниципального образования Лупинос не проконтролировал должным образом процесс уборки мусора у подстанции, которая позже загорелась. Огонь быстро перекинулся на жилые строения. В результате 6 мая 2022 г. после короткого замыкания на подстанции загорелась сначала сухая трава у подстанции, а затем огонь перекинулся на жилой массив. Было уничтожено 97 жилых домов.
Осужденные не согласились с приговором и попытались его отменить. Но кассационный суд признал решение суда первой инстанции законным и оставил его в силе. Напомним, что суд назначил главе города наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей, а бывшему начальнику РЭС — 60 тыс. рублей.