Тепло и мокро: двоякая погода заставит жителей Хабаровского края задуматься перед выходом на улицу в выходные

Плюсовые температуры воздуха пускай и ненадолго, но еще задержатся в Хабаровском крае, как минимум на грядущих выходных. К сожалению, без «но» не получится: вместе с потеплением на регион обрушатся осадки и ветер. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".