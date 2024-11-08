Тепло и мокро: двоякая погода заставит жителей Хабаровского края задуматься перед выходом на улицу в выходные

Плюсовые температуры воздуха пускай и ненадолго, но еще задержатся в Хабаровском крае, как минимум на грядущих выходных. К сожалению, без «но» не получится: вместе с потеплением на регион обрушатся осадки и ветер. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
По прогнозам синоптиков, 9 ноября будет тихим спокойным днем. Осадков не ожидается, сильного ветра тоже. Ночью столбики термометров будут в районе −8−11 градусов. Днем покажут +2+9, на севере не теплее 0 градусов.
Весь экшн ожидается 10 ноября. В регион сместится западный циклон и принесет с собой осадки. На юге, по словам синоптиков, будет дождь, на севере — снег. Усилится и ветер, местами порывы достигнут 15−20 метров в секунду.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Здесь, как и во всем крае, 9 ноября обещает быть без осадков. Ночью столбики термометров покажут −7 градусов. Днем поднимутся до +4 градусов.
А вот 10 ноября в Хабаровске грянет дождь, порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Вместе с этим поднимется и температура воздуха. Ночью будет не теплее −2 градусов, днем — до +7 градусов. Это на один-два градуса выше нормы.
«В понедельник (11 ноября — ред.) к нам придет более холодная воздушная масса, но температуры сильно не упадут. Если говорить о следующей неделе, то, предварительно, ночью будет около −3−10 градусов, днем — около 0 градусов», — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз еще будет уточняться.