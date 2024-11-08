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РЖД ответит за дорожные заторы Владивостока? Горожане ищут, кто испортил работу переездов

Автомобилисты Владивостока возмущены ситуацией на железнодорожных переездах, которые закрывают более чем на полчаса, что усугубляет дорожные заторы, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В частности, сегодня в telegram-чат мэра Константина Шестакова горожанин написал, что почти полчаса ждал, пока переезд в районе мыса Кунгасный откроют для автомобилей: проехали две электрички с интервалом в 10 минут, за эти 10 минут переезд не открыли, и после второй электрички шлагбаум оставался опущенным. «Каждый день тут тратятся огромные человеко-часы», — сетует автолюбитель. В этом микрорайоне строят новые жилые комплексы, что должно усугубить ситуацию.

На обращение был получен ответ, что железнодорожные переезды не входят в муниципальную собственность и обслуживаются ОАО «РЖД», администрация города не вправе вмешиваться в работу корпорации, поэтому по всем вопросам необходимо обращаться к представителям железнодорожной компании.

Таких переездов в городе много: на перекрёстке улиц Калинина и Вилкова, в районе остановки «ДСК», на спуске с улицы Шепеткова на Спортивную. В чат мэра о ситуации с железнодорожным переездом на пересечении улиц Калинина и Вилкова писали ещё в октябре 2023 года: «Загорелся красный сигнал светофора, только через 13 минут к переезду подошел состав, который 7 минут плёлся, после чего просто остановился посреди переезда на 5 минут, после чего покатался назад». Много нелестных отзывов на эти переезды оставляют автолюбители на интерактивной карте 2ГИС:

«Выбирают для закрытия час пик утром и вечером. Еще и по 20 мин ожидания, ненавижу»;

«Бессмысленно закрывают на 30 минут, и даже вагон не проезжает»;

«Ужасный переезд. Издевательство над людьми, постоянно закрыт. Сидим уже 40 минут в машине, и неизвестно, когда его откроют»;

«Переезд закрыт уже более 45 минут! Три состава уже прошло! Умереть можно, пока переезд откроют!»;

«Один из самых утомительных переездов, можно стоять до 30 минут в ожидании одного локомотива»;

«Перекрывают на полчаса, хотя проехала одна электричка».

Один из отзывов на железнодорожный переезд возле Кунгасного — о попытке обращаться в саму транспортную корпорацию, как и советуют в городской администрации:

«Позвонила на горячую линию РЖД, меня отправили узнать про расписание поездов в ближайший вокзал».

Напоминаем, что по участкам железной дороги вдоль мыса Кунгасный (перегон Владивосток — Первая Речка / Военное шоссе) собираются пустить «лёгкое метро». Составы городской электрички должны курсировать с маленькими интервалами, чтобы пассажиры не были привязаны к расписанию движения и могли воспользоваться этим видом транспорта в любой момент, то есть поезда должны ходить раз в 5 — 10 минут. Если инициатива будет реализована, то непонятно, будет ли этот проезд вообще доступен для автомобилей (в том числе для транспорта экстренных служб) в утренние, дневные и вечерние часы.

Также в планах развития городской электрички фигурировало предложение пустить линию «лёгкого метро» в сторону улицы Нейбута. Скорее всего, будут задействованы пути вдоль улицы Фадеева, на них действует злополучный переезд Шепеткова — Спортивная.