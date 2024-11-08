РЖД ответит за дорожные заторы Владивостока? Горожане ищут, кто испортил работу переездов

Таких переездов в городе много: на перекрёстке улиц Калинина и Вилкова, в районе остановки «ДСК», на спуске с улицы Шепеткова на Спортивную. В чат мэра о ситуации с железнодорожным переездом на пересечении улиц Калинина и Вилкова писали ещё в октябре 2023 года: «Загорелся красный сигнал светофора, только через 13 минут к переезду подошел состав, который 7 минут плёлся, после чего просто остановился посреди переезда на 5 минут, после чего покатался назад». Много нелестных отзывов на эти переезды оставляют автолюбители на интерактивной карте 2ГИС: