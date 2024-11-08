РЖД ответит за дорожные заторы Владивостока? Горожане ищут, кто испортил работу переездов

В частности, сегодня в telegram-чат мэра Константина Шестакова горожанин написал, что почти полчаса ждал, пока переезд в районе мыса Кунгасный откроют для автомобилей: проехали две электрички с интервалом в 10 минут, за эти 10 минут переезд не открыли, и после второй электрички шлагбаум оставался опущенным. «Каждый день тут тратятся огромные человеко-часы», — сетует автолюбитель. В этом микрорайоне строят новые жилые комплексы, что должно усугубить ситуацию.
На обращение был получен ответ, что железнодорожные переезды не входят в муниципальную собственность и обслуживаются ОАО «РЖД», администрация города не вправе вмешиваться в работу корпорации, поэтому по всем вопросам необходимо обращаться к представителям железнодорожной компании.
Таких переездов в городе много: на перекрёстке улиц Калинина и Вилкова, в районе остановки «ДСК», на спуске с улицы Шепеткова на Спортивную. В чат мэра о ситуации с железнодорожным переездом на пересечении улиц Калинина и Вилкова писали ещё в октябре 2023 года: «Загорелся красный сигнал светофора, только через 13 минут к переезду подошел состав, который 7 минут плёлся, после чего просто остановился посреди переезда на 5 минут, после чего покатался назад». Много нелестных отзывов на эти переезды оставляют автолюбители на интерактивной карте 2ГИС:
«Выбирают для закрытия час пик утром и вечером. Еще и по 20 мин ожидания, ненавижу»;
«Бессмысленно закрывают на 30 минут, и даже вагон не проезжает»;
«Ужасный переезд. Издевательство над людьми, постоянно закрыт. Сидим уже 40 минут в машине, и неизвестно, когда его откроют»;
«Переезд закрыт уже более 45 минут! Три состава уже прошло! Умереть можно, пока переезд откроют!»;
«Один из самых утомительных переездов, можно стоять до 30 минут в ожидании одного локомотива»;
«Перекрывают на полчаса, хотя проехала одна электричка».
Один из отзывов на железнодорожный переезд возле Кунгасного — о попытке обращаться в саму транспортную корпорацию, как и советуют в городской администрации:
«Позвонила на горячую линию РЖД, меня отправили узнать про расписание поездов в ближайший вокзал».
Напоминаем, что по участкам железной дороги вдоль мыса Кунгасный (перегон Владивосток — Первая Речка / Военное шоссе) собираются пустить «лёгкое метро». Составы городской электрички должны курсировать с маленькими интервалами, чтобы пассажиры не были привязаны к расписанию движения и могли воспользоваться этим видом транспорта в любой момент, то есть поезда должны ходить раз в 5 — 10 минут. Если инициатива будет реализована, то непонятно, будет ли этот проезд вообще доступен для автомобилей (в том числе для транспорта экстренных служб) в утренние, дневные и вечерние часы.
Также в планах развития городской электрички фигурировало предложение пустить линию «лёгкого метро» в сторону улицы Нейбута. Скорее всего, будут задействованы пути вдоль улицы Фадеева, на них действует злополучный переезд Шепеткова — Спортивная.