В Свердловскую область в ноябре придет оттепель

В Свердловской области 8 ноября ночные температуры достигли −13..-18 градусов. На севере Среднего Урала столбик термометра опустился до −19..-21, а на юго-западе — до −7..-12 градусов. Днем воздух в регионе прогреется до −1..-6 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге днем ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ветер до восьми метров в секунду. Температура поднимется от −9..-11 до −3..-5 градусов.