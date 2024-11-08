В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки в Приморье

В Роспотребнадзоре по Приморскому краю сообщили, что случаев заболеваемости вирусом Косаки в регионе не выявили. Микроорганизм способен вызывать высыпание на задней стенке глотки, теле, лихорадку и ОРВИ, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отметим, что у вируса есть несколько форм, которые могут по-разному влиять на человеческий организм. Именно поэтому с заболеванием следует быть аккуратным. Оно передается фекально-орально и воздушно-капельно. Вирус находится в воздухе в пределах 50−60 суток. А чтобы полностью избавиться от него, необходимо кипятить еду, воду, подвергать вещи ультрафиолету.
Ранее «КП» писала о статистике сердечно-сосудистых заболеваний у детей в регионе.