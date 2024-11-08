В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки в Приморье

Отметим, что у вируса есть несколько форм, которые могут по-разному влиять на человеческий организм. Именно поэтому с заболеванием следует быть аккуратным. Оно передается фекально-орально и воздушно-капельно. Вирус находится в воздухе в пределах 50−60 суток. А чтобы полностью избавиться от него, необходимо кипятить еду, воду, подвергать вещи ультрафиолету.