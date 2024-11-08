В Крыму рассчитали опасность исчезновения важнейшего обитателя моря

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института биологии южных морей РАН разработали математическую модель, демонстрирующую, как глобальное потепление и загрязнение океана угрожают ключевому виду планктона в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«Модель предсказывает, что изменения в популяции крошечных рачков Calanus euxinus могут привести к серьезным последствиям для экосистемы моря в ближайшие десятилетия», — отметили в пресс-службе.
Calanus euxinus — вид холодноводных рачков, составляющих основу питания многих рыб в Черном море. Эти едва заметные организмы, именуемые также копеподами, ежедневно совершают вертикальные миграции: ночью поднимаются к поверхности, чтобы питаться микроводорослями — фитопланктоном, а днем опускаются в глубины, чтобы не быть съеденными хищниками, и проводят там время в состоянии своеобразной спячки, называемой диапаузой.
Однако избегать своих врагов рачку калянусу становится все труднее. Для безопасности ему нужен кислород на глубине, а за последние десятилетия верхняя граница бескислородной зоны в Черном море, до которой калянус заныривает, поднялась почти на 50 метров.
«До 1980-х годов бескислородные воды были на глубине около 120 м. Калянус прятался в глубинах, так как шпрот, его главный враг, опускается только до 100 метров. С 1980-х годов ситуация изменилась. Из-за загрязнения и изменения климата содержание кислорода в глубинных водах сократилось на 44%. Бескислородная зона поднялась до глубин 75−80 метров», — рассказал ведущий научный сотрудник Виктор Мельников.
Для понимания влияния этих изменений на популяцию копепод ученые разработали математическую модель. Она учитывает ключевые параметры, влияющие на динамику популяции калянуса, и позволяет оценить изменения ее численности и структуры как в относительно стабильных условиях, так и при возрастающем воздействии хищников.
Результаты имитационного моделирования свидетельствуют о том, что повышение давления хищников на калянус в диапаузе уже через два года приведет к серьезной деградации популяции копепод.
Дальнейшее сокращение жизненного пространства калянуса может привести к большим проблемам на уровне экосистемы глубоководной части Черного моря. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Marine Systems.