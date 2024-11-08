В Крыму рассчитали опасность исчезновения важнейшего обитателя моря

«До 1980-х годов бескислородные воды были на глубине около 120 м. Калянус прятался в глубинах, так как шпрот, его главный враг, опускается только до 100 метров. С 1980-х годов ситуация изменилась. Из-за загрязнения и изменения климата содержание кислорода в глубинных водах сократилось на 44%. Бескислородная зона поднялась до глубин 75−80 метров», — рассказал ведущий научный сотрудник Виктор Мельников.