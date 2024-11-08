В Хабаровском крае предложили платить студенткам за рождение детей

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на низком уровне — 1,4. По его словам, эта цифра «катастрофическая» для будущего. Показатель сравним с уровнем рождаемости в европейских странах и Японии, отметил Песков. Он назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».