В Хабаровском крае предложили платить студенткам за рождение детей

На единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. смогут рассчитывать девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.
«Предлагаемая мера социальной поддержки направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия женщин, очно обучающихся в крае», — говорится в сообщении.
Замминистра соцзащиты региона Наталья Нелюбина отметила, что в Хабаровском крае существует общероссийская демографическая тенденция — молодые люди откладывают рождение детей на более поздний срок, а средний возраст матери растет.
На финансирование инициативы потребуется 40 млн руб. в 2025 году.
В регионе за январь—август 2024 года родились 7,7 тыс. детей. Этот показатель на 309 детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на низком уровне — 1,4. По его словам, эта цифра «катастрофическая» для будущего. Показатель сравним с уровнем рождаемости в европейских странах и Японии, отметил Песков. Он назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».