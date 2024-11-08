К уборке первого снега приступили в Новосибирске

В Новосибирске дорожные специалисты приступили к уборке первого снега в городе. За сутки с улиц вывезли 13 кубометров снега. Об этом рассказали в мэрии.
44,5 тонны реагента и 652 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород высыпали на магистрали Новосибирска. Всего для уборки задействовали 344 единицы техники.
Помимо снега с улиц убрали 148 кубометров мусора и 97 тонн смета и грязи.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 8 ноября в Новосибирске днем температура опустится ниже нуля. Установятся холода в −2 градуса.