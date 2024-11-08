В Хабаровске показали проекты нового здания музыкального театра

«В опросе приняло участие 16000 респондентов, и по итогам голосования 70,2% выбрали вариант нового облика театра», — уточнили в краевом министерстве и представили три визуализации проекта здания.
Каждый проект имеет свою художественную концепцию, но сохраняет элементы старого здания Хабаровского музыкального театра. Всех неравнодушных к его судьбе снова просят проголосовать на странице сообщества ХМТ.
Напомним, пожар уничтожил здание Хабаровского краевого музыкального театра 2 октября. Власти региона заявили, что будут восстанавливать здание.