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Новосибирца зафиксировали на камеру с тигром в центре города

Его сняла камера домофона.

Источник: Соцсети

В Новосибирске по адресу улица Гоголя, дом 12, в квартиру привезли тигра. Это событие было зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной в подъезде.

Видеозапись была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео видно, что из припаркованного рядом с подъездом автомобиля мужчина выносит тигрёнка из коробки и заводит его в подъезд.

В посте прокомментировали, что запись была сделана 7 ноября в 22:13. В комментариях люди обеспокоены как за животное, так и за людей, которые живут в этом доме. Ранее мы писали, что алабая весом 95 кг вытащили из погреба спасатели в Новосибирске.

Арсений Зотов.

флора и фауна