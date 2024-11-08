Новосибирца зафиксировали на камеру с тигром в центре города

В посте прокомментировали, что запись была сделана 7 ноября в 22:13. В комментариях люди обеспокоены как за животное, так и за людей, которые живут в этом доме. Ранее мы писали, что алабая весом 95 кг вытащили из погреба спасатели в Новосибирске.