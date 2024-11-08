Ростовчан предупредили об опасности «дубайского шоколада»

Россиян предупредили об опасности «дубайского шоколада» даже на пробу. Об этом сообщили Инфо24, со ссылкой на диетолога Марият Мухину.
По словам медика, модная сладость травмирует не только эмаль зубов, но и слизистую желудка тестом, которое представляет собой тонкую обжаренную до хруста вермишель. Негативное воздействие на организм оставляет и высокое содержание насыщенных жиров, которые замедляют эвакуацию пищи из желудка и могут привести к расстройству пищеварения.
Медик рекомендует пробовать дубайский шоколад в небольших количествах, чтобы не вызвать дискомфорта.