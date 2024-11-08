Ростовчан предупредили об опасности «дубайского шоколада»

По словам медика, модная сладость травмирует не только эмаль зубов, но и слизистую желудка тестом, которое представляет собой тонкую обжаренную до хруста вермишель. Негативное воздействие на организм оставляет и высокое содержание насыщенных жиров, которые замедляют эвакуацию пищи из желудка и могут привести к расстройству пищеварения.