Синоптики обещают жителям Волгоградской области потепление до +9 градусов

В ночь на 9 ноября температура воздуха опустится до нуля, днем снова потеплеет до +4…+9 градусов. В дневное время обойдется без осадков, однако водителям следует быть предельно осторожными на дорогах из-за тумана. Ночью ветер подует с северо-запада со скоростью 2−7 м/с, а потом сменит направление на северо-восточное и усилится до 9 метров в секунду.