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Синоптики обещают жителям Волгоградской области потепление до +9 градусов

В регионе задержится облачная погода с туманами.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°

В пятницу, 8 ноября, в отдельных районах Волгоградской области ожидается небольшой дождь и морось, местами опустится туман. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов, а скорость западного и северо-западного ветра составит 6−11 м/с.

В ночь на 9 ноября температура воздуха опустится до нуля, днем снова потеплеет до +4…+9 градусов. В дневное время обойдется без осадков, однако водителям следует быть предельно осторожными на дорогах из-за тумана. Ночью ветер подует с северо-запада со скоростью 2−7 м/с, а потом сменит направление на северо-восточное и усилится до 9 метров в секунду.

По данным Волгоградского ЦГМС, 10 ноября в регионе не прогнозируют существенных осадков. При прояснениях ночью не исключены заморозки до −5 градусов, к полудню воздух прогреется до +4…+9 градусов.