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В Красноярске 9 ноября начнется этап Гран-при России по фигурному катанию

Стал известен список фигуристов, которые выступят на этапе Гран-при в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске 9 ноября стартует эта Гран-при России по фигурному катанию.

Третий этап серии Гран-при России пройдет в краевой столице 9—10 ноября. Состав фигуристов ожидается внушительный.

Предварительный состав участников:

Девушки: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чапыгина, Елена Черникова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.

Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Ранее сообщалось о том, что специальным гостем этапа Гран-при в Красноярске станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он не только выступит, но и проведет автограф-сессию, а также сфотографируется со зрителями.

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