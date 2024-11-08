В Красноярске 9 ноября начнется этап Гран-при России по фигурному катанию

В Красноярске 9 ноября стартует эта Гран-при России по фигурному катанию.
Третий этап серии Гран-при России пройдет в краевой столице
Предварительный состав участников:
Девушки: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чапыгина, Елена Черникова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.
Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Ранее сообщалось о том, что специальным гостем этапа Гран-при в Красноярске станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он не только выступит, но и проведет автограф-сессию, а также сфотографируется со зрителями.