Улететь из Иркутска в Шанхай можно будет два раза в неделю

Самолет из областного центра будет вылетать в Шанхай по вторникам и субботам в 21:44 и садиться в Шанхае в два часа ночи. Обратный вылет будут в среду и воскресенье. В три часа ночи, а прилет в аэропорт Иркутска в восемь утра. Время в пути будет занимать в среднем четыре с половиной часа. На эти рейсы будет поставлен лайнер Boeing. Воздушное судно может вместить 176 пассажиров.