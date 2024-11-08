Улететь из Иркутска в Шанхай можно будет два раза в неделю

С 14 декабря возобновят авиасообщение между Иркутском и Шанхаем. Продажа билетов уже открылась и как сообщает авиакомпания перевозчик, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.
— Иркутск является ключевым трансферным хабом, связывающим Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В декабре мы возобновляем рейсы из Иркутска в Шанхай. Теперь пассажирам со всей страны доступны удобные перелеты в Шанхай через Иркутск, — сказано в сообщении перевозчика.
Самолет из областного центра будет вылетать в Шанхай по вторникам и субботам в 21:44 и садиться в Шанхае в два часа ночи. Обратный вылет будут в среду и воскресенье. В три часа ночи, а прилет в аэропорт Иркутска в восемь утра. Время в пути будет занимать в среднем четыре с половиной часа. На эти рейсы будет поставлен лайнер Boeing. Воздушное судно может вместить 176 пассажиров.