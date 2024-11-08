В селе Башкирии открыли воинский мемориал «Боевое братство».

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации района и сельсовета, участники и ветераны боевых действий. Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Активисты ветеранского движения и жители села были отмечены грамотами и благодарственными письмами.