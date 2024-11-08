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В селе Башкирии открыли воинский мемориал «Боевое братство»

В селе Башкирии открыли воинский мемориал «Боевое братство».

6фотографий

Новый мемориал в честь защитников нашего Отечества появился в селе Прибельский Кармаскалинского района. Памятник «Боевое братство» возвели на территории мемориального комплекса «Родина-мать».

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации района и сельсовета, участники и ветераны боевых действий. Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Активисты ветеранского движения и жители села были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Как рассказал руководитель регионального отделения «Боевого братства» Альберт Шагимуратов, мемориал посвящен участникам локальных войн, воинам родов войск.

— Мемориал олицетворяет боевое братство, единство родов войск Вооруженных сил России, — отметил Альберт Шагимуратов. — Авторами проекта являются Вадим Свиридов и Рашид Гареев. Финансовую помощь оказали ветераны боевых действий, предприниматели и жители района. Мы благодарны каждому, кто принял участие в таком нужном деле.