В Казани перекроют несколько улиц

С 12 ноября по 8 января будет перекрыт локальный проезд рядом с домом № 28 на улице Чистопольская. С 26 ноября до 8 января полное ограничение движения транспортных средств будет действовать на участке около дома № 26 на этой же улице. Также в тот же период пешеходные зоны у дома № 30 по улице Чистопольская будут частично перекрыты. С 23:00 27 декабря по 6:00 28 декабря движение будет ограничено между домами № 26 и № 28 на улице Меридианная.