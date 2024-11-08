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В Казани перекроют несколько улиц

Проезд будет закрыт до 8 января.

Источник: РИА "Новости"

В Ново-Савиновском районе Казани временно введут ограничения на движение автотранспорта и пешеходов. Как пояснили в администрации, это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

С 12 ноября по 8 января будет перекрыт локальный проезд рядом с домом № 28 на улице Чистопольская. С 26 ноября до 8 января полное ограничение движения транспортных средств будет действовать на участке около дома № 26 на этой же улице. Также в тот же период пешеходные зоны у дома № 30 по улице Чистопольская будут частично перекрыты. С 23:00 27 декабря по 6:00 28 декабря движение будет ограничено между домами № 26 и № 28 на улице Меридианная.

По данным Комитета внешнего благоустройства, также будет полностью закрыта проезжая часть между домами № 28 и № 30 на улице Чистопольская.