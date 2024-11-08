Тепло до +16 градусов ожидается в Краснодаре 8 ноября

В целом по краю прогнозируют переменную облачность, а на Черноморском побережье утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Воздух на Кубани прогреется до +…+14 градусов, в южной половине региона — до +11…+16, в горах — +1…+6, на берегу Черного моря — до +11…+16 градусов.