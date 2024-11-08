Тепло до +16 градусов ожидается в Краснодаре 8 ноября

8 ноября в Краснодаре ожидается до +14…+16 градусов. Такие температурные показатели на 2−3 градуса выше климатической нормы, сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня влияние антициклона на погоду Краснодарского края станет более заметным. Облаков в небе станет меньше и вновь обойдется без дождей», — написал Леус в своем телеграм-канале.
В краевой столице прогнозируют северо-западный ветер, скорость которого составит 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В целом по краю прогнозируют переменную облачность, а на Черноморском побережье утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Воздух на Кубани прогреется до +…+14 градусов, в южной половине региона — до +11…+16, в горах — +1…+6, на берегу Черного моря — до +11…+16 градусов.