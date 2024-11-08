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Тепло до +16 градусов ожидается в Краснодаре 8 ноября

Температура на Кубани на пару градусов превысит климатическую норму.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 73% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

8 ноября в Краснодаре ожидается до +14…+16 градусов. Такие температурные показатели на 2−3 градуса выше климатической нормы, сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня влияние антициклона на погоду Краснодарского края станет более заметным. Облаков в небе станет меньше и вновь обойдется без дождей», — написал Леус в своем телеграм-канале.

В краевой столице прогнозируют северо-западный ветер, скорость которого составит 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В целом по краю прогнозируют переменную облачность, а на Черноморском побережье утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Воздух на Кубани прогреется до +…+14 градусов, в южной половине региона — до +11…+16, в горах — +1…+6, на берегу Черного моря — до +11…+16 градусов.