Снегопад в Челябинской области усиливается, водителей просят отказаться от поездок

На федеральные трассы выведена усиленная группировка дорожной техники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, грейдеры, всего 47 единиц техники.
«Из них 21 в настоящее время работают над тем, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд водителям в горнозаводской зоне, на трассе М-5», — сообщает Упрдор «Южный Урал».
На трассу А-310, участки которой расположены в «степной» зоне, выведено 15 единиц техники.
Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в горнозаводской зоне, большегрузного транспорта — дополнительно проверить исправность автомобиля (тормозную система, наличие технических жидкостей, исправность мотора и электрической проводки), а также не создавать препятствий дорожной технике.