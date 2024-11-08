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Снегопад в Челябинской области усиливается, водителей просят отказаться от поездок

Снегопад на территории Челябинской области усиливается — водителей просят отказаться от поездок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 73% 760 мм рт. ст. +18°

На федеральные трассы выведена усиленная группировка дорожной техники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, грейдеры, всего 47 единиц техники.

«Из них 21 в настоящее время работают над тем, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд водителям в горнозаводской зоне, на трассе М-5», — сообщает Упрдор «Южный Урал».

На трассу А-310, участки которой расположены в «степной» зоне, выведено 15 единиц техники.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в горнозаводской зоне, большегрузного транспорта — дополнительно проверить исправность автомобиля (тормозную система, наличие технических жидкостей, исправность мотора и электрической проводки), а также не создавать препятствий дорожной технике.