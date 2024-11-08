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Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы

Четыре новые зоны отдыха созданы на юге Москвы вдоль русла реки Городни, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, создание новых зон отдыха является необходимой составляющей комфортной городской среды. Они объединены в единый рекреационный маршрут.

«Уже не первый год по поручению Сергея Собянина проводим обновление пространств у воды, чтобы они стали доступными для москвичей и гостей столицы», — сказал Бирюков.

В пустующем овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка появилась экотропа, выполненная из прессованного металлического настила. В ее начале сделали площадку для тихого отдыха с лавочками, лежаками, столами для игры в шахматы и настольный теннис.

В районе жилых домов организовали воркаут-зону с тренажерами и обновили хоккейную коробку. На детских площадках появились игровые комплексы и обновленное освещение. Саму территорию озеленили.

Второй благоустроенной зоной стала территория возле водоема в Народном парке. Там преобразили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом, заменили покрытие дорожек, расширили детские площадки и спортивную зону, высадили почти 240 деревьев лиственных пород и около 1,2 тысячи кустарников, оборудовали энергоэффективную систему освещения. В новый маршрут вошли благоустроенные ранее территория возле Кировоградских прудов и сквер Родная Гавань.

Кроме того, благоустроили пространство в районе третьего и четвертого Варшавских прудов. Их очистили от ила и укрепили берега, вокруг сделали деревянные настилы для прогулок, поставили лавочки и парковые качели. Появились детская игровая зона, спортивная площадка, а также аптекарский огород.

Бирюков добавил, что в рамках проекта привели в порядок Покровский парк, расположенный вдоль Дорожной улицы. Там обновили прогулочные дорожки, вдоль них поставили перголы с качелями, цветочные клумбы и лавочки. Дополнительно обустроили амфитеатр для проведения мероприятий, зоны для детей и занятий спортом.

Ранее стало известно о появлении нового экомаршрута протяженностью 25 километров между станциями метро «Говорово» и «Румянцево», который свяжет тем самым жилые кварталы и Говоровский лес.

Маршрут будет одним из первых в проекте «Природные дороги Москвы», в рамках которого формируется единая сеть пешеходных дорог в ТиНАО. Такие экотропы можно будет использовать для прогулок выходного дня, туризма, отдыха и спорта.