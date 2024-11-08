Четыре новые зоны отдыха появились на юге Москвы

Второй благоустроенной зоной стала территория возле водоема в Народном парке. Там преобразили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом, заменили покрытие дорожек, расширили детские площадки и спортивную зону, высадили почти 240 деревьев лиственных пород и около 1,2 тысячи кустарников, оборудовали энергоэффективную систему освещения. В новый маршрут вошли благоустроенные ранее территория возле Кировоградских прудов и сквер Родная Гавань.