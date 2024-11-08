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В салоне были 50 человек: водитель уфимской маршрутки № 226 не справился с управлением и врезался в автобус

В Уфе в ДТП с двумя автобусами пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 8 ноября, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Октября. Водитель «НефАЗа», который двигался по маршруту № 226, не справился с управлением и в попутный автобус Lotos. В салоне в этот момент находились 50 человек.

В результате происшествия одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь, его с травмой ноги отвезли в больницу.

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