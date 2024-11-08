Ростовчан заверили об отсутствии повышения дохода по вкладам до 30%

— Экономика не в том состоянии, чтобы такие финансовые кунштюки выдерживать. И так никто никогда в мире не делал подобные вещи, понимаете? В банках чудаки что ли сидят, чтобы под депозиты давать такие ставки? Чем банки будут расплачиваться? Они же попадут в убыток. Для меня это невероятная ситуация, — заверил экономист Остапкович.