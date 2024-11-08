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Ростовчан заверили об отсутствии повышения дохода по вкладам до 30%

Экономист Остапкович исключил возможность повышения дохода по вкладам до 30%

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, появятся ли к Новому году вклады с доходом 30 процентов. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.

По мнению эксперта, в сегодняшней обстановке ключевая ставка может достичь максимум 22−23 процентов, но никак не такого уровня, который позволит банкам выплачивать 30 процентов по депозитам.

— Экономика не в том состоянии, чтобы такие финансовые кунштюки выдерживать. И так никто никогда в мире не делал подобные вещи, понимаете? В банках чудаки что ли сидят, чтобы под депозиты давать такие ставки? Чем банки будут расплачиваться? Они же попадут в убыток. Для меня это невероятная ситуация, — заверил экономист Остапкович.