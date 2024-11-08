Сына мэра Казани Тагира Метшина назначили старшим преподавателем КФУ

С 2013 по 2017 год Тагир Метшин получил образование юриста, а за 2017−2019 года стал магистром. После он окончил аспирантуру. В 2022 году молодой человек получил квалификацию преподавателя-исследователя. Теперь он работает старшим преподавателем на юридическом факультете КФУ, является основным работником кафедры предпринимательского и энергетического права.