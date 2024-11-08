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До +5 градусов потеплеет в выходные в Свердловской области

На смену кратковременной оттепели на Урал придет арктический циклон.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°

В Свердловской области ожидается кратковременное потепление. Днем 8 ноября, по прогнозу метеослужб, осадков будет немного, днем температура воздуха установится на отметке −1…-6 градусов.

В субботу, 9 ноября, до Урала доберется теплый воздух, атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 метров в секунду и осадки в виде мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до −3…-8 градусов, днем 0…+5.

Уже в воскресенье, 10 ноября, в регион придет арктический циклон и резко похолодает.

«При прохождении холодного фронта вероятны порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду, небольшой снег. Температура ночью −1…-6, днем −1…-4 градуса, на крайнем юге области около 0», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.