До +5 градусов потеплеет в выходные в Свердловской области

В субботу, 9 ноября, до Урала доберется теплый воздух, атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 метров в секунду и осадки в виде мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до −3…-8 градусов, днем 0…+5.