Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Владивостока

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока. В обстоятельствах уже разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточной транспортной прокуратуре, сегодня в 5 часов 50 минут по местному времени в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет следовал по маршруту «Екатеринбург — Владивосток», на борту находились 164 пассажира. Что это за неисправность, в ведомстве не уточняют.

Посадка прошла благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не потребовалась. Как отметили в прокуратуре, ситуация привела к задержке рейса «Владивосток — Екатеринбург», запланированного к вылету сегодня в 8.20. Теперь вылет перенесен на 15.00, отправления ожидают 127 пассажиров. Перевозчиком приняты меры по организации питания и размещению людей.

Напомним, недавно прокуратура отреагировала на жалобы пассажиров «Уральских авиалиний» на незаконный отказ в перелете. Компании было объявлено предупреждение.