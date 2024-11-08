Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Владивостока

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточной транспортной прокуратуре, сегодня в 5 часов 50 минут по местному времени в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет следовал по маршруту «Екатеринбург — Владивосток», на борту находились 164 пассажира. Что это за неисправность, в ведомстве не уточняют.