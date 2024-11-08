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Память погибших росгвардейцев почтили в Хабаровске 8 ноября

Собравшимся показали вооружение и рассказали о подвигах героев.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

8 ноября по всей России чествуют память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, которые погибли, выполняя служебный долг. В Хабаровском крае мероприятия в честь героев прошли на территории ОМОН «Амурский». Там собрались сотрудники Росгвардии, родственники погибших и школьники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На мемориальной церемонии возле памятника павшим бойцам личный состав ОМОН и собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем участники возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения тем, кто не вернулся с боевых дежурств и командировок в горячих точках.

«Сотрудники Росгвардии рассказали гостям о деятельности подразделения, его задачах и работе, включая службы взрывотехников и кинологов», — рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Для учащихся медицинского колледжа и школы № 49 Хабаровска была организована демонстрация спецтехники и вооружения. У каждого была возможность подержать в руках служебное оружие и сделать памятные фотографии.

Также в Хабаровском крае память погибших коллег почтили сотрудники СОБР, ОМОН (на транспорте) и сотрудники вневедомственной охраны.

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