Память погибших росгвардейцев почтили в Хабаровске 8 ноября

8 ноября по всей России чествуют память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, которые погибли, выполняя служебный долг. В Хабаровском крае мероприятия в честь героев прошли на территории ОМОН «Амурский». Там собрались сотрудники Росгвардии, родственники погибших и школьники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На мемориальной церемонии возле памятника павшим бойцам личный состав ОМОН и собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем участники возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения тем, кто не вернулся с боевых дежурств и командировок в горячих точках.
«Сотрудники Росгвардии рассказали гостям о деятельности подразделения, его задачах и работе, включая службы взрывотехников и кинологов», — рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Для учащихся медицинского колледжа и школы № 49 Хабаровска была организована демонстрация спецтехники и вооружения. У каждого была возможность подержать в руках служебное оружие и сделать памятные фотографии.
Также в Хабаровском крае память погибших коллег почтили сотрудники СОБР, ОМОН (на транспорте) и сотрудники вневедомственной охраны.