Память погибших росгвардейцев почтили в Хабаровске 8 ноября

8 ноября по всей России чествуют память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, которые погибли, выполняя служебный долг. В Хабаровском крае мероприятия в честь героев прошли на территории ОМОН «Амурский». Там собрались сотрудники Росгвардии, родственники погибших и школьники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.