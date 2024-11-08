Поиски 14-летнего школьника завершились в Бурятии

В Бурятии 7 ноября начались поиски 14-летнего подростка. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию и рассказала, что сын как обычно собрался на уроки, взял с собой ярко-синий рюкзак и ушел, только вот домой не вернулся, на связь не выходил. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Республике Бурятия.
По сети мгновенно разлетелись ориентировки, которые уточняли, что на вид ему около 12−13 лет, он среднего ростра, 147 сантиметров, был одет в синие брюки, рубашку и жилет. Спустя сутки, 8 ноября, правоохранители сообщили, что поиски завершены.
— Школьника нашли в одном из компьютерных клубов Улан-Удэ. С ним все в порядке. Информацию о поисках ребенка в СМИ увидела местная жительница и сообщила в отдел, — рассказали в полиции.
В ближайшее время с подростком и его родителями проведут профилактическую беседу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете пламя охватило одну из квартир многоэтажки в Тайшете. Спасатели вывели жителей дома.