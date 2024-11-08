Поиски 14-летнего школьника завершились в Бурятии

В Бурятии 7 ноября начались поиски 14-летнего подростка. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию и рассказала, что сын как обычно собрался на уроки, взял с собой ярко-синий рюкзак и ушел, только вот домой не вернулся, на связь не выходил. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Республике Бурятия.