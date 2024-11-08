Разработан новый тип БПЛА с надкрылками, подкрылками и нейросетью

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый тип беспилотного летательного аппарата с надкрылками и подкрылками, нейросетью, полет которого является более надежным и предсказуемым, в отличие от традиционных моделей. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» ЮУрГУ Константин Осинцев.
«Системы управления беспилотными летательными аппаратами существуют, но они не сопряжены с такими элементами, как подкрылки и надкрылки, потому как таких деталей на крыльях беспилотников этого типа до нас пока не делали. Уникальность нашего изобретения не только в дополнительных регулирующих элементах, но и в нейросетевой надстройке для электронной системы управления», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас ученые создают нейронную сеть, которая будет нарабатывать базу данных ошибок, которые возникают при движении беспилотника при полете по различным маршрутам при различных погодных условиях.
Он добавил, что исследователи вуза ставят целью снижение расхода топлива или заряда аккумулятора беспилотным летательным аппаратом, а также возможность его автоматической стабилизации в воздухе. Интеллектуальная система, предварительно обученная на сотнях полетов беспилотника, будет понимать, как действовать в нештатной ситуации в воздухе, регулируя углы направления закрылок или подкрылок, стабилизирующих пространственное положение летательного аппарата. Кроме того, новая нейросетевая система управления сможет самостоятельно подбирать оптимальные траектории для подъема и посадки объекта на землю с учетом текущих метеоусловий и скорости движения аппарата.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».