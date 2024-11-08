Разработан новый тип БПЛА с надкрылками, подкрылками и нейросетью

«Системы управления беспилотными летательными аппаратами существуют, но они не сопряжены с такими элементами, как подкрылки и надкрылки, потому как таких деталей на крыльях беспилотников этого типа до нас пока не делали. Уникальность нашего изобретения не только в дополнительных регулирующих элементах, но и в нейросетевой надстройке для электронной системы управления», — сказал собеседник агентства.